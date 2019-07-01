الشراكات السعودية اليابانية توسيع للعلاقات الثنائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طورت المملكة واليابان علاقات دبلوماسية قوية منذ 1955. فتبادلت الدولتان منافع عدة في النفط والتجارة والتكنولوجيا.

وفي عام 2016 انطلقت الرؤية السعودية اليابانية 2030 بقرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية وإقامة شراكات استراتيجية قوية.

وهنا أبرز الشراكات السعودية اليابانية بحسب ما أورد موقع منظمة التجارة الخارجية اليابانية.

الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول (الرازي)

أطلقت الشراكة بين شركتي سابك وميتسوبيشي كيميكال كوربوريشن اليابانية أكبر مجمع للميثانول في العالم في موقع واحد وبطاقة ستة ملايين طن متري سنويا.

الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)

تأسست الشركة المتخصصة في صناعة البتروكيماويات مثل البولي إيثيلين والإيثيلين غليكول في عام 1981 مناصفة بين شركة سابك والشركة السعودية لتطوير البتروكيماويات (SPDC) التابعة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

شركة دينسو عبداللطيف جميل المحدودة

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أسست شركة عبداللطيف جميل مشروعا مشتركا مع شركة دينسو اليابانية في عام 2001 لصناعة وتجميع مكيفات الهواء لمركبات تويوتا، حيث تعد دينسو أبرز شركاء تويوتا.

شوا شل سيكيو كيه.كيه

أعلنت شركة شوا شل اليابانية لتكرير النفط في عام 2009 عن مشروعها للطاقة الشمسية مع شركة أرامكو السعودية بإقامة وحدات صغيرة الحجم لتوفير الطاقة الكهربائية.

أكوا باور ساساكورا

تأسس المشروع المشترك بين أكوا القابضة والشركتين اليابانيتين ساساكورا الهندسية المحدودة وإيتوشو كوربوريشن في عام 2002 لتقديم خدمات هندسية وتطوير وتحسين أداء محطات تحلية مياه البحر الحرارية.

شركة سويدو كيكو الشرق الأوسط

تختص الشركة بتقديم حلول تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في السعودية ودول الخليج، وهي مشروع مشترك بين شركة إخوان السعودية وسويد كيكو كيشا اليابانية.

الزامل للمباني الحديدية فيتنام

تأسس المشروع المشترك بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي وشركة ميتسوي وشركاه المحدودة اليابانية في عام 1977 وبلغت طاقته الإنتاجية نحو 120 ألف طن متري من المباني الفولاذية سنويا.