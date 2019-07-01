السعودية تصدر أول سندات مقومة باليورو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت السعودية للمرة الأولى سندات مقومة باليورو، بحسب مكتب الدين العام التابع لوزارة المالية، مبينا أن الإصدار سيكون على شريحتين، الأولى 8 سنوات والثانية 20 سنة.

وأشار إلى أن الطرح يأتي لتنويع الاستثمار ودخول أسواق جديدة، في ظل أن السوق مؤاتٍ لإصدار هذه الإصدارات وبعد استشارة بعض العملاء المحتملين لإمكانية الإصدار باليورو.

وتم تحديد 4 بنوك عالمية للإشراف على عملية الإصدار، حيث سيتولى بنكا جولدمان ساكس الأمريكي وسوسيتيه جنرال الفرنسي التنسيق العالمي، فيما سيكون مديرا الإصدار بي ان بي اربيان الفرنسي ومورجان ستانلي الأمريكي، إضافة إلى مجموعة سامبا المالية.

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وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في مقابلة مع شبكة «سي. إن. بي. سي»، في يناير الماضي إن المملكة تدرس احتمال إصدار سندات مقومة باليورو. وأضاف أن الخطة تتمثل في دراسة احتمال عملة أخرى، ربما تكون اليورو. وذكر أن الحكومة ستدرس جمع ديون بعملات أخرى مثل اليوان.

وفي يناير 2019 أصدرت الحكومة السعودية سندات دولية حجمها 7.5 مليارات دولار، وهذا ثاني إصدار دولي في 2019.

ولدى مكتب الدين خطة لاقتراض 118 مليار ريال في 2019 ، تم خلال الربع الأول توفير 42% منها، وسيتم توفير 58% خلال المدة المتبقية من العام.

وأثبتت إصدارات السندات السعودية موثوقيتها بحسب النتائج والمؤشرات التي أظهرها الإصدار الأخير الذي أعلنته وزارة المالية، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عالميا، وثقة المستثمرين الدوليين بمختلف جنسياتهم وتصنيفاتهم، سواء كانوا أفرادا أو منظمات أو جهات حكومية بمكانة واستدامة المملكة الاقتصادية، والثقة كذلك بمستهدفات رؤية المملكة 2030.