400 % زيادة في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين بالسوق السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت أرباح شركة السوق المالية السعودية «تداول» بنسبة 14% في 2018 لتصل إلى 285 مليون ريال (76 مليون دولار).

وأوضح التقرير السنوي للشركة أن إيرادات التشغيل ارتفعت بنسبة 6.9% لتصل إلى 583 مليون ريال، بينما نمت أرباح التشغيل بنسبة 29%.

وأكد التقرير أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في عام 2018 ارتفع بنسبة 400%.

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد إدراج 12 سهما جديدا ليرتفع عدد أسهم الشركات المتداولة بالبورصة السعودية إلى 190 سهما.

وقالت «إن رأسمال السوق الإجمالي قفز بنسبة 10%».

8.3 % مكاسب المؤشر

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وحقق مؤشر تداول الرئيس لسوق الأسهم السعودية مكاسب بلغت 8.3% في العام الماضي، قبل أن يتم ترقية الأسهم السعودية من جانب مؤسسات المؤشرات العالمية إلى سوق ناشئة مثل «إم إس سي آي» و»فاينانشيال تايمز راسل».

وشهد 2018 انضمام السوق المالية السعودية لأهم ثلاثة مؤشرات عالمية؛ إم إس سي آي (MSCI) وفوتسي راسل (FTSE Russell) وإس آند بي داو جونز (S&P Dow Jones) ونموا في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين بلغ أكثر من 400% من العام الماضي بأكثر من 500 مستثمر أجنبي مؤهل، وكذلك إدراج 12 ورقة مالية، ليصل في نهاية العام عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إلى 190 ورقة مالية.

تأسيس مركز مقاصة

وأعلنت الشركة عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) وإطلاق المؤشر المتداول إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) اللذين يشكلان قاعدة لسوق المشتقات المالية الذي أعلنت الشركة عن خططها لإطلاقه كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتضمنة في رؤية المملكة 2030.

وبدأت تداول تنفيذ استراتيجية جديدة للخمس سنوات المقبلة ابتداء من 2018 تقوم على سبع ركائز تشمل تقديم مجموعة أوسع من الأدوات المالية والأسواق، كما تتضمن تطوير البنية التحتية للسوق ورفع كفاءتها وتحسين معلومات السوق.

استقطاب وتمكين المرأة

وعلى صعيد المواهب والكفاءات، حققت الشركة العديد من الأهداف تضمنت استقطاب وتحفيز الكفاءات البشرية، وتمكين المرأة السعودية التي تمثل 23% من إجمالي الموظفين و30% من إجمالي المناصب القيادية، هذا وحرصت الشركة على بناء بيئة عمل جاذبة والمحافظة عليها من خلال برامج متخصصة في بناء الولاء الوظيفي والتدريب والتطوير.