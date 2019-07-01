STC الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة وموبايلي بالثابتة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جاءت شركة الاتصالات السعودية (STC) في قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة لكل مئة ألف اشتراك، في حين حلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في مقدمة ترتيب الشركات من حيث عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة لكل مئة ألف اشتراك، وفقا لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الأول من عام 2019.

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة سجل انخفاضا بنسبة تقدر بـ 8% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

ويهدف مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى نشر البيانات بشفافية ووضوح، والتي من شأنها تعزيز المنافسة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، ودفعها لتطوير وتحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى المصعدة لها من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى، وتصدر بشكل دوري مؤشرات التصنيف، ضمانا لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم، وإسهاما في تمكين المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب على ضوء هذه المؤشرات.

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مؤشر خدمات الاتصالات المتنقلة

عدد الشكاوى بالربع الأول (لكل 100 ألف اشتراك)

27 الاتصالات السعودية

16 زين السعودية

12 موبايلي

1 ليبارا - فيرجن