أمير الحدود الشمالية يبحث مع العمل تحديات التوطين المناطقي وحلول تطويره

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة، فيصل بن خالد، مع مدير عام التوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد الغامدي، أمس، برنامج توطين قطاع الإيواء السياحي الذي يشمل الفنادق والشقق الفندقية، كما ناقش أبرز التحديات التي يواجهها برنامج التوطين المناطقي والحلول المناسبة لتطويره.

وأكد أمير الحدود الشمالية أهمية توحيد الجهود بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، لاسيما الجهات المعنية بالتأهيل والمعنية بتنمية الأعمال وتوليد الوظائف والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية كممثلين للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في الدعم المناطقي في عملية توطين الوظائف، لتوفير فرص العمل للمواطنين.

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ولفت إلى أهمية برنامج التوطين المناطقي، كونه أكثر قابلية للتطبيق والنجاح لمراعاته معطيات كل منطقة بالتعاون مع الإمارة التي لديها التصورات المتكاملة عن المشهد التنموي للمنطقة، وقال إن برنامج التوطين من استراتيجيات المملكة، ومن أولى أولوياتها، وهو ما وجهنا به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بأن نضع توطين الوظائف من الأولويات، وأن نسعى بكل ما نستطيع لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب، ليحلوا محل العمالة الوافدة، وهذا ما يدفعنا لمواصلة العمل لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد وأبنائها وفق التزامات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد بحصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول بنسبة 99,38 لامتثال قرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة لـ(12) نشاطا خلال أبريل 2019.

وأشار مدير عام التوطين المناطقي بالوزارة إلى أن أبرز أهداف البرنامج يتمثل في تعزيز العمل مع إمارات المناطق لدعم برامج توطين خاصة بكل منطقة حسب نوعية النشاطات فيها، التي تتم بدعم ورئاسة أمير المنطقة، لأجل زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام وتثبيت رصيد الأمان المهني بسوق العمل.