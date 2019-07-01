شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت تستثمر 1.2 مليار دولار فى الصين لتطوير اللوجستيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم وول مارت استثمار ثمانية مليارات يوان 1.2 مليار دولار، فى الصين على مدار السنوات العشر القادمة، لتحسين الخدمات اللوجستية، حسبما أفادت شركة التجزئة الأمريكية العملاقة فى حسابها على وسائل التواصل الاجتماعى، اليوم، الاثنين.

وأضافت الشركة فى البيان، أنها ستنشئ أو تجدد أكثر من عشرة مراكز لوجستية فى البلاد.

جاء البيان فى أعقاب اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الصينى شى جين بينج، قبل يومين فى أوساكا اليابانية، مما أنعش الآمال فى توصل البلدين إلى اتفاق تجارة.

تسعى وول مارت إلى دمج شبكتها للبيع بالتجزئة فى الصين مع حركة "التجزئة الذكية"، المزدهرة فى البلاد، حيث يبرم تجار التجزئة، وعمالقة التكنولوجيا، مثل مجموعة على بابا، وتنسنت القابضة صفقات للجمع بين التسوق عبر الإنترنت والتسوق التقليدى.