شكرا لقرائتكم خبر عن نمو نشاط المصانع الأمريكية فى "يونيو" الأضعف منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير صدر اليوم الاثنين بنمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكى فى يونيو لكن بوتيرة أبطأ عن الشهر السابق وبأبطأ إيقاع منذ أكتوبر 2016.
وقال معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 51.7 من 52.1 فى الشهر السابق، وزادت القراءة زيادة طفيفة فحسب على التوقع البالغ 51 من 77 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم.
وارتفع مؤشر التوظيف إلى 54.5 من 53.7 قبل شهر، وكانت التوقعات لقراءة تبلغ 52.8.
وتراجع مؤشر الأسعار إلى 47.9 من 53.2، ومقارنة مع توقعات عند 53.0، وهذه أدنى قراءة منذ فبراير 2016 والمرة الثالثة فى ستة أشهر التى ينزل فيه مؤشر الأسعار المدفوعة إلى جانب الانكماش.
وانخفضت طلبيات التوريد الجديدة إلى 50.0 من 52.7.
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