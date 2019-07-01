شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 46 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 17:30

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم (الاثنين) على تراجع في أسعار 46 في المئة من الأسهم عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 21 شركات من أصل 46 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت شركتان، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 0.64 في المئة تعادل 3.7 بليون ريال الى 581 بليونا.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في معدلات الاداء، إذ ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة 1 في المئة الى 190 مليون ريال في مقابل 189 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 7 في المئة الى 55 مليون سهم، في مقابل 51 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 29 في المئة الى 6901 صفقات في مقابل 5364 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعه بنسبة 1 في المئة، تعادل 104 نقاط، صعودا الى 10560 نقطة في مقابل 10456 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1 في المئة.

وخالف مؤشر النقل اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجعه 0.26 في المئة، وفي المقابل ارتفعت بقية المؤشرات تصدرها التأمين بزيادة 2.34 في المئة الى 3178 نقطة، تلاه مؤشر العقارات المرتفع 1.47 في المئة، ثم مؤشر الخدمات بزيادة 1.17 في المئة، فيما ارتفع مؤشر العائد الاجمالي 1 في المئة الى 19.43 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر الصناعة 0.75 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم المرتفع 0.73 في المئة، وصعد مؤشر المصارف 0.56 في المئة، فيما سجل مؤشر الاتصالات أقل زيادة 0.17 في المئة.