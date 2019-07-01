شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أوبك تتفق على تمديد خفض معروض النفط 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب فى منظمة أوبك ، لرويترز ، إن المنظمة اتفقت اليوم الاثنين على تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر ، مشيرا الى أن وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول يجتمعون فى فيينا، ويعقب ذلك محادثات مع المنتجين غير الأعضاء فى المنظمة غدا الثلاثاء.

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