شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسى مرتفع لستاندرد اند بورز 500 بفعل تفاؤل التجارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.
وتجاوز المؤشر القياسى ذروته السابقة 2964.15 نقطة المسجلة فى 21 يونيو ،وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 205.90 نقطة بما يعادل 0.77 % ليفتح عند 26805.86 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 29.65 نقطة أو 1.01 % مسجلا 2971.41 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 139.61 نقطة أو 1.74 نقطة إلى 8145.85 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوى قياسى مرتفع لستاندرد اند بورز 500 بفعل تفاؤل التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.