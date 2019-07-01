شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسى مرتفع لستاندرد اند بورز 500 بفعل تفاؤل التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.

وتجاوز المؤشر القياسى ذروته السابقة 2964.15 نقطة المسجلة فى 21 يونيو ،وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 205.90 نقطة بما يعادل 0.77 % ليفتح عند 26805.86 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 29.65 نقطة أو 1.01 % مسجلا 2971.41 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 139.61 نقطة أو 1.74 نقطة إلى 8145.85 نقطة.