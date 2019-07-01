شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تصدر دليل قواعد أعمال تقييم الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محسن عادل ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،القرار رقم 853 لسنة 2019 والمتعلق بدليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم والذى أعدته لجنة خبراء مختصة لتنظيم أعمال لجان التحقق بالهيئة على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم.

تضمن الدليل توضيح العديد من المواد القانونية مثل الحصص العينية والتقدير المبدئى للحصص العينية واللجنة المختصة بالتقدير وقواعدها العام والمستندات المطلوبة ، و تغيير الشكل القانونى من شركات أشخاص الى شركات أموال والنصوص القانونية المنظمة لذلك،وجواز عملية التغيير ،وكذلك اليات اندماج الشركات وانقسامها طبقا للقانون.