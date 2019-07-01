شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بالهدنة التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل أولى جلسات الربع السنوي الثالث في أعقاب الهدنة التجارية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الرئيس "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" على هامش قمة العشرين.



واتفق "ترامب" و"شي" على استئناف المحادثات التجارية بين البلدين وتوفير امتيازات تمهد الطريق نحو التوصل إلى اتفاق تجاري شامل ينهي حالة الحرب التجارية القائمة بين البلدين.

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وبلغ مؤشر "ستاندرد أند بورز" الأوسع نطاقاً أعلى مستوياته على الإطلاق في بداية الجلسة حيث ارتفع إلى 2075 نقطة، لكنه قلص مكاسبه لاحقاً.



وتتحول أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو تقرير الوظائف الشهري بالولايات المتحدة والذي يحدد مدى قوة أو ضعف سوق العمل في أكبر اقتصاد بالعالم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 187 نقطة) إلى 26687 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 8104 نقاط، وارتفع "ستاندرد اند بورز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2966 نقطة.