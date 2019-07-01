شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع بعد ملامسة أعلى مستوياته في 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم متخلية عن أعلى في ستة أسابيع سجلته في بورصة لندن للمعادن، وذلك بعد نتائج اجتماع الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" على هامش قمة العشرين.



واتفق "ترامب" و"شي" على استئناف المحادثات التجارية بين البلدين وإزالة العقبات وعرض امتيازات تمهد للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل ينهي حرب الرسوم الجمركية.

Advertisements



وتلقت المعادن دعما من هذه الأنباء التي تشير إلى انحسار ضغوط الحرب التجارية عن كاهل الاقتصاد العالمي مما يدعم الطلب على السلع.



ومع ذلك، وقع المعدن الصناعي تحت ضغوط قوة الدولار حيث ارتفع مؤشره (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:02 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 270.6 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 275.7 دولار وأقل سعر عند 269.7 دولار، بينما سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع بتداولات بورصة لندن عند 6075 دولارا للطن.