شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع 3% فى انتظار نتائج اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها بأكثر من 3% مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين فى انتظار نتائج اجتماع أوبك الذي انطلق اليوم فى فيينا ، وسط موافقة معظم المنتجين على تمديد اتفاق خفض المعروض لفترة زمنية جديدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر أخرى.

وبحلول الساعة 12:30جرينتش ارتفع خام برنت بأكثر من 3% إلى مستوي 66.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.50$ ،وسجل أعلى مستوي 66.72$ ، وأدنى مستوي 64.50$.

قال وزير النفط الإيراني "بيجن زنغنه" يوم الاثنين أنه سيدعم تمديد خفض الإنتاج بين ستة وتسعة أشهر ،وأضاف ليس هناك مشكلة فى الخفض سيكون اجتماعا سهلا وموقفنا واضح للغاية.

لتنضم بذلك إيران إلى كبار المنتجين السعودية والعراق وروسيا فى الموافقة على تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي لفترة زمنية أخرى ، بهدف دعم الأسعار ودفع السوق إلى المزيد من التوازن.

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قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الأحد إنه اتفاق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 1.2 مليون برميل يوميا من ستة إلى تسعة أشهر.

وقال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" إن التمديد سيتم على الأرجح لمدة تسعة أشهر ولن تكون هناك حاجة لإجراء تخفيضات أكبر.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وبعض المنتجين غير الأعضاء وعلى رأسهم روسيا المعروف بتحالف "أوبك بلس" يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سياسة الإنتاج واتخاذ قرار حول تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي.

ونفذ التحالف العالمي اتفاقا لخفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير الماضي حتى 30 حزيران/يونيو المنصرم.

ويدعم أسعار النفط أيضا انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، عقب اتفاق الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" يوم السبت على استئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.