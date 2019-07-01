شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع لليوم الثاني على التوالي والسلبية تسيطر على السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، حيث تسيطر السلبية حاليا على تعاملات السوق الرقمية ، خاصة فى ظل استمرار هبوط أسعار العملة الرائد "البتكوين" ،مع الحاجة إلى محفزات جديدة تعمل على انتعاش مستويات الطلب مرة أخرى.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:35 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 286.07$ بانخفاض قدره 4.38$ بنسبة 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 290.45$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 301.28$ ،وأدنى سعر عند 283.92$.

فقد الايثريوم يوم الأحد نسبة 8.8% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، لتنزل أسعار ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم مرة أخرى دون حاجز 300$.

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وحقق الايثريوم ارتفاعا بنسبة 106% على مدار الربع الثاني منذ هذا العام ، فى ثاني مكسب فصلي على التوالي ، وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأخير من عام 2017 ، بفضل الإيجابية التي سيطرت على السوق خلال تلك الفترة.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 15 مليار$ إلى إجمالي 310 مليار$ ،مع هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

تراجعت أسعار البتكوين يوم الاثنين بحوالي 2% ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، فى طريقها لفقد مستويات 10,000$ ، مع استمرار عمليات التصحيح وتغطية مراكز شراء ، بعد مكاسب قوية خلال الفترة الأخيرة.

حيث تحتاج السوق حاليا إلى محفزات جديدة تتمثل فى أخبار إيجابية تعمل على انتعاش مستويات الطلب الاستثماري مجددا على الأصول الرقمية.