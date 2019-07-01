شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات قطاع الصناعات الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف عمليات الانتعاش مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، خاصة بعد الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 96.61نقطة الأعلى منذ 21 حزيران/يونيو ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.25 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.24 نقطة.

فقد المؤشر يوم الجمعة نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، مع توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 95.84 نقطة.

وفقد المؤشر نسبة 1.5% على مدار تعاملات حزيران/يونيو المنصرم ، فى أول خسارة شهرية خلال الخمسة أشهر الأخيرة ، وبأكبر خسارة شهرية منذ كانون الثاني/يناير 2018 ، بفعل الاحتمالات القوية لخفض الفائدة الأمريكية.

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ارتفعت معظم أسواق الأصول ذات العائد المرتفع يوم الاثنين مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، خاصة بعد الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين يوم السبت ،أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" على أنهما لا يعتزمان فرض أي تعريفات جمركية جديدة على بضائع صينية أو أمريكية فى الوقت الحالي.

واتفق أكبر اقتصادين فى العالم على استئناف المحادثات التجارية ، خاصة بعدما قدم الرئيس الأمريكي بعض التنازلات منها التراجع عن فرض رسوم جديدة وتخفيف القيود على شركة "هواوي" الصينية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن أداء قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال حزيران/يونيو ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتصدر لاحقا القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر حزيران/يونيو المتوقع 50.1 نقطة بنفس القراءة الأولية ، وقراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 51.3 نقطة فى حزيران/يونيو من 52.1 نقطة فى أيار/مايو.