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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين بدعم آمال الطلب فى الصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، يأتي هذا الارتفاع بدعم آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين ، خاصة بعد الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.6% حتى الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.28$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.19$،وسجلت الأعلى عند 15.29$ ،والأدنى عند 15.11$ الأدنى منذ 19 حزيران/يونيو الماضي.
حقق المعدن الأبيض يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ،وعلى مدار تعاملات حزيران/يونيو المنقضي حقق ارتفاعا بنسبة 5.1% ، فى أول مكسب شهري خلال الخمسة أشهر الأخيرة.
دعم هذا المكسب الشهري الاحتمالات القوية لقيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ، بالإضافة إلى الطلب المرتفع على الأصول الاستثمارية الآمنة.
بعد اجتماع على هامش قمة العشرين فى اليابان يوم السبت اتفاق الزعيم الصيني "شي جين بينغ " مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" على استئناف المحادثات التجارية بين البلدين ، والامتناع عن فرض رسوم جديدة على أي من البضائع الصينية أو الأمريكية خلال الفترة الحالية.
وقال ترامب إن المحادثات التجارية عادت لمسارها ، وذلك بعدما قدم بعض التنازلات منها عدم فرض رسوم جمركية إضافية وتخفيف القيود على شركة "هواوي" الصينية.
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