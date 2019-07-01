شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى فى شهرين بعد استئناف المحادثات التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، بفعل تسارع إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بعد موافقة الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات التجارية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 11:17 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ أوائل أيار/مايو الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب خلال الست جلسات الأخيرة ، بعد صعود قطاعي البنوك والتكنولوجيا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.9% ، مسجلا أعلى مستوى فى عام ، بعد دراسة الحكومة الأمريكية تخفيف القيود على شركة "هواوي" الصينية.

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بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين يوم السبت ،أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" على أنهما لا يعتزمان فرض أي تعريفات جمركية جديدة على بضائع صينية أو أمريكية فى الوقت الحالي.

واتفق أكبر اقتصادين فى العالم على استئناف المحادثات التجارية ، خاصة بعدما قدم الرئيس الأمريكي بعض التنازلات منها التراجع عن فرض رسوم جديدة وتخفيف القيود على شركة "هواوي" .

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،لتسجل مستوي قياسي جديد قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنحو 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.8% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.75% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.2% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.