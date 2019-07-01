شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى أسبوعين ، مع صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وإقبال المستثمرين على المخاطرة ، بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات التجارية.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1.3% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,390.42$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,391.52$،وسجلت أعلى مستوي 1,398.65$ ، وأدنى مستوي 1,381.74$ الأدنى منذ 20 حزيران/يونيو الماضي ،ومستوي إغلاق يوم الجمعة عند 1،409.45$ للأونصة.

أنهت أسعار الذهب تعاملات يوم الجمعة مستقرة دون أي تغيير يذكر ،وحققت على مدار الأسبوع المنصرم ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي.

وعلى مدار الربع الثاني من هذا العام ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 9.1% ، فى ثالث مكسب فصلي على التوالي ،وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأول من عام 2016.

وتعاذ تلك المكاسب الفصلية الضخمة إلى تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بالإضافة إلى الطلب الاستثماري القوي على المعدن كملاذ آمن.

Advertisements

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين أكثر من 0.4% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.61 نقطة ، عاكسا الانتعاش القوي لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الارتفاع فى ظل إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، خاصة بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات التجارية.

بعد لقاءه الرئيس الصيني "شي جين بينغ" يوم السبت فى اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين ، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيحجم عن فرض تعريفات جمركية جديدة ،وأن الصين ستشتري المزيد من المنتجات الزراعية.

وأضاف ترامب إن وزارة التجارة الأمريكية ستدرس على مدار الأيام القليلة المقبلة تخفيف القيود على شركة هواوي الصينية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بحوالي 1.76 طن متري،فى رابع انخفاض يومي على التوالي لينزل الإجمالي إلى 794.04 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 14 حزيران/يونيو الماضي.