شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يقفز لأعلى مستوى فى 6 أسابيع قبيل انطلاق فعاليات اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من3% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بدعم موافقة كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر أخرى قبيل انطلاق فعاليات اجتماع أوبك والتي تستمر على مدار يومين فى العاصمة النمساوية "فيينا".

بحلول الساعة 09:35بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.3% إلى مستوي 60.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.15$،وسجل أعلى مستوي 60.26$ الأعلى منذ 23 أيار/مايو الماضي ،وأدنى مستوي 58.15$.

وصعد خام برنت بأكثر من 3.2% إلى مستوي 66.50$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.50$ ،وسجل أعلى مستوي 66.72$ ،وأدنى مستوي 64.50$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية أسعار يوم الجمعة نسبة 1.8% ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 2.9% ، بفعل عمليات تغطية مراكز شرائية.

وفقدت أسعار النفط العالمية متوسط 4% على مدار الربع الثاني من هذا العام ، بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف نمو الطلب على الوقود.

قال وزير النفط الإيراني "بيجن زنغنه" يوم الاثنين أنه سيدعم تمديد خفض الإنتاج بين ستة وتسعة أشهر ،وأضاف ليس هناك مشكلة فى الخفض سيكون اجتماعا سهلا وموقفنا واضح للغاية.

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لتنضم بذلك إيران إلى كبار المنتجين السعودية والعراق وروسيا فى الموافقة على تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي لفترة زمنية أخرى ، بهدف دعم الأسعار ودفع السوق إلى المزيد من التوازن.

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الأحد إنه اتفاق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 1.2 مليون برميل يوميا من ستة إلى تسعة أشهر.

وقال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" إن التمديد سيتم على الأرجح لمدة تسعة أشهر ولن تكون هناك حاجة لإجراء تخفيضات أكبر.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وبعض المنتجين غير الأعضاء وعلى رأسهم روسيا المعروف بتحالف "أوبك بلس" يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة سياسة الإنتاج واتخاذ قرار حول تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي.

ونفذ التحالف العالمي اتفاقا لخفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير الماضي حتى 30 حزيران/يونيو المنصرم.

ويدعم أسعار النفط أيضا انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، عقب اتفاق الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" يوم السبت على استئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.