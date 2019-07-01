شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع 3% ضمن محاولات التمسك بالتداول أعلى 11,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" 3% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التمسك بالتداول أعلى مستويات حاجز 11,000$ ،والعملة الرائدة فى سوق التشفير فى تقلب عنيف حاليا ، ما بين الاستجابة لضغط عمليات التصحيح والتشبع الشرائي ،ودعم التحسن المستمر فى العوامل الأساسية المحيطة بالشبكة الرقمية.

وبحلول الساعة 08:41بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول11,090$ بارتفاع قدره 331$ بنسبة 3.1%،حيث سعر الافتتاح عند 10,759$،وسجلت أعلى مستوي عند 11,200$ ، وأدنى سعر عند 10,606$.

انخفض "البتكوين" يوم الأحد بنسبة 9.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد فترة من المكاسب القوية.

وحقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 26% على مدار حزيران/يونيو ، فى خامس مكسب شهري على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ نيسان/أبريل 2017 ، بفضل تسارع الطلب الاستثماري.

وعلى مدار الربع الثاني من هذا العام حققت العملة الرقمية"البتكوين" ارتفاعا بنسبة 163 % ، فى ثاني مكسب فصلي على التوالي ،وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأخير من عام 2017.

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ويعاذ هذا المكسب الفصلي الواسع إلى السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات البتكوين منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي ،والمحرك الأساسي لهذا السوق هو الطلب القوي من قبل مستثمري المؤسسات ،بالإضافة إلى الأجواء الإيجابية التي سيطرت على صناعة التشفير خلال تلك الفترة.

يحاول البتكوين خلال تعاملات يوم الاثنين أحكام قبضته مرة أخرى على مستويات 11,000$ ، فى تعاملات تشهد تقلب عنيف حاليا ، ما بين الاستجابة لضغط عمليات التصحيح والتشبع الشرائي ،ودعم التحسن المستمر فى العوامل الأساسية المحيطة بالشبكة الرقمية.

بعد الحركة الصعودية الكبيرة فى أسعار البتكوين ،والتي شهدت تسجيل أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$ ، لابد من حدوث مستويات تشبع شرائي ستؤدي إلى انكماش فى الأسعار لعدة أسابيع.

وفى المقابل نجد دعم من التحسن المستمر فى أساسيات الشبكة الرقمية الأكبر فى العالم ، فقد سجل معدل التجزئة بالأمس أعلى مستوياته على الإطلاق عند أكثر من 69 مليون تجزئة فى الثانية.

وانخفضت رسوم المعاملات عبر شبكة البتكوين بالمقارنة عما كانت عليه عام 2017 ، بفضل التحديثات التقنية والتوسعات خلال الفترة الأخيرة.