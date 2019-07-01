شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات قطاع الصناعات البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد موافقة الولايات المتحدة والصين على استأنف المحادثات التجارية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى المملكة المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% حتى الساعة 08:14 جرينتش،ليتداول عند 1.2655$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2696$،وسجل الأعلى عند 1.2705$ ، والأدنى عند 1.2653$ الأدنى منذ 21 حزيران/يونيو.

حقق الجنيه يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، بعد تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وفقد الجنيه فى اليوم السابق أكثر من 0.1 %.

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وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي على مدار تعاملات شهر حزيران/يونيو المنصرم ، فى أول مكسب شهري خلال الأربعة أشهر الأخيرة ، بفضل هبوط مستويات الدولار بعد تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.4% ، عاكسا الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، خاصة بعد الإعلان عن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الصناعات البريطاني خلال حزيران/يونيو ، وتوفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي المتوقع مستوي 49.5 خلال حزيران/يونيو وسجل المؤشر مستوي 49.4 في أيار/مايو.