شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في ستة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية في أولى جلسات الأسبوع، الشهر والربع الفصلي الجاري لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 108.31 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.11 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 19 من حزيران/يونيو الماضي عند 108.51، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.07، مع العلم أن الزوج افتتح تداولات هذا الأسبوع، الشهر والربع الفصلي الجاري على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات النصف الأول من هذا العام عند مستويات 107.85.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر تنكان الصناعي والخدمي واللتان أظهران تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 7 مقابل 12 في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 9، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 23 مقابل 21 في الربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 20.

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وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي نيكاي والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى 49.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الماضي عند 49.5 ومقابل 49.8 في أيار/مايو، وصدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين أظهرت انخفاضاً إلى ما قيمته 38.7 مقابل 39.4 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات عند 39.2.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.0 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 50.5 في أيار/مايو.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.3 مقابل 52.1 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.9 مقابل 53.2، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل الماضي.