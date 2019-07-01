شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أشهر أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات النصف الثاني من هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية في أولى جلسات الأسبوع، الشهر والربع الفصلي الجاري لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ السابع من أيار/مايو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:37 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 0.7003، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7030، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6996، بينما حقق الأعلى له في ثمانية أسابيع عند 0.7036. مع العلم أن الزوج افتتح تداولات هذا الأسبوع، الشهر والربع الفصلي الجاري على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات النصف الأول من هذا العام عند مستويات 0.7020.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست انكماشاً عند ما قيمته 49.4 مقابل اتساعاً عند ما قيمته 52.7 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن (MI) والتي أظهرت استقرار الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيار/مايو، بينما أوضحت أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.7%.

وجاء ذلك على أعتاب صدور قراءة مؤشر أسعار السلع لشهر حزيران/يونيو الماضي، وقبل ساعات من الكشف غداً الثلاثاء عن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي مع صدور بيان البنك المركزي الاسترالي للسياسة النقدية ولأسعار الفائدة وسط التوقعات بخفض أسعار القائدة للاجتماع الثاني على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.00% من 1.25%، وصولاً إلى الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الاسترالي فيليب لوي في عشاء مجلس إدارة المركزي الاسترالي في داروين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.0 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.5 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.3 مقابل 52.1 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.9 مقابل 53.2.