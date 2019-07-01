شكرا لقرائتكم خبر عن اللايتكوين تستأنف الارتداد من الأدنى لها في شهر مع ارتفاعها بأكثر من 1% في أولى جلسات النصف الثاني من العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 1.7$ اليوم الاثنين لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ السادس من حزيران/يونيو ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب ارتدادها في 22 من الشهر الماضي من الأعلى لها منذ 15 منذ أيار/مايو من عام 2018 عند مستويات 146$ والتي حققتها مدعومة بتسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين عليها بنحو النصف بحلول آب/أغسطس المقبل، وذلك قبل دخولها في عمليات تصحيحية وتكبدها لخسائرها الأسبوعية الثانية على التوالي الأسبوع الماضي.

وفي تمام الساعة 05:35 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.38% إلى مستويات 123.69$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 122.27$، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 126.38$، بينما حققت الأدنى لها عند 120.49$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 7.70$ مليار.

هذا وقد تكبدت اللايتكوين الأسبوع الماضي خسائر بقرابة 11%، بينما حققت مكاسب شهرية بقرابة 7% لتعكس مكاسبها الشهرية السادسة على التوالي، موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين، وتعد حالياً رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية مع تخطيها من جديد للقيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة البتكوين-كاش والتي استعادت مركزها الأربعاء الماضي لفترة وجيزة قبل أن تفقده من جديد للايتكوين.

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ويذكر أن اللايتكوين تضاعفت قيمته السوقية أكثر من ثلاثة إضعاف في النصف الأول من هذا العام مع عودة اهتمام المستثمرين منذ مطلع العام الجاري بالعملات الرقمية المشفرة التي تكبدت العام الماضي خسائر موسعة من جراء عمليات البيوع واسعة النطاق التي لحقت بها، ومن المرتقب بحلول السادس من آب/أغسطس القادم خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين، ما سيقلل تباعاً من المعروض.

ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فأن الرئيس التنفيذي لشركة "ترون" جوستين صن أعرب الشهر الماضي عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" مبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي على غداء إطلاق قوة العملات المشفرة الذي تقدر تكلفته بواقع 4.6$ مليون دولار بحلول 25 من تموز/يوليو الجاري والذي من المرتقب أن يحضره أيضا الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت.

هذا ويأمل صن في أن يساعده صديقه لي في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي عرضت فيه شركة ترون أعلى مبلغ في المزاد العلني له 4.6$ مليون، وسيتم ذلك الغداء الخيري الذي سيسلط الضوء أيضا على جمعية خيرية محلية تدعمها زوجة باقيت هذا العام في سان فرانسيسكو، وأعرب الكثير في مجتمع التشفير الرقمي عن كون مبتكر اللايتكوين لي هو سفير رائع لهذه الصناعة.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أيضا الشهر الماضي أعرب محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن كون المركزي الروسي يدرس إمكانية إصدار عملية رقمية مشفرة وأنه يقوم حالياً بتقييم درجة استحقاق التكنولوجيا واستعداد الجمهور لقبول وسائل دفع غير مجهولة، موضحاً أنه لا يمكن للمركزي الروسي إصدار عملية رقمية بشكل فوري، إلا أنه أكد على أن العديد من المصارف المركزية بما في ذلك المركزي الروسي يدرسون ذلك الأمر.