شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أكثر من ثلاثة أشهر مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من آذار/مارس وسط ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 20 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعقب ساعات من انقضاء فعليات قمة مجموعة العشرين.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.53% لتتداول حالياً عند 15.24$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.32$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت النصف الأول من هذا العام عند 15.34$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.27% إلى 96.52 موضحاً توالي استأنف ارتداده من الأدنى له في أكثر من ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 96.25.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والذي أفاد باستقرار انكماش القطاع الصناعي عند ما قيمته 49.4 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.5، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.2 متوافقاً مع التوقعات مقابل 54.3 في أيار/مايو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.0 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 50.5 في أيار/مايو.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.3 مقابل 52.1 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.9 مقابل 53.2، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعتا خلال عطلة نهاية الأسبوع أعرب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج خلال فعليات قمة العشرين عقب اجتماعهم سوياً في مدينة أوساكا عن عدم عزمهم فرض تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض بالإضافة إلى سامح ترامب لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بشراء المنتجات الأمريكية، وسامح شي جين بينج باستيراد بلاده للمنتجات الزراعية الأمريكية.