شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أكثر من ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية في أولى جلسات الأسبوع، الشهر والربع الفصلي الجاري لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 1.1335 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة ومنذ 21 من حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بالافتتاحية عند 1.1370، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1376.

هذا وتتطلع الأسواق عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس انكماشاً عند ما قيمته 49.6 مقابل 50.1 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.9 مقابل 48.6 في أيار/مايو.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.0 في فرنسا مقابل 50.6 في أيار/مايو، واستقرار الانكماش عند 45.4 في ألمانيا مقابل 44.3 في أيار/مايو، وأيضا استقرار الانكماش عند 47.8 في المنطقة ككل مقابل 47.7.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة التغير في البطالة لألمانيا والتي قد تظهر تقلص الارتفاع إلى واحد ألف مقابل 60 ألف في أيار/مايو، وصدور قراءة معدلات البطالة لإيطاليا والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 10.3% مقابل 10.2% في نيسان/أبريل، بالإضافة إلى الكشف عن القراءة السنوية لكل من العرض النقدي أم-ثري والقروض الخاصة لمنطقة اليورو ككل، وصولاً إلى صدور قراءة معدلات البطالة للمنطقة ككل والتي قد توضح استقراراً عند 7.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.0 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 50.5 في أيار/مايو.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.3 مقابل 52.1 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.9 مقابل 53.2، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل.