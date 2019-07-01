شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في أكثر ثلاثة أشهر والأنظار على اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 20 آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي أعقاب انقضاء فعليات قمة مجموعة العشرين باليابان وأعتاب اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها في فيينا.

وفي تمام الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 1.00% لتتداول عند مستويات 59.86$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.27$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 1.98% لتتداول عند 66.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.05$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.12% إلى مستويات 96.37 مقارنة بالافتتاحية عند 96.25.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والذي أفاد باستقرار انكماش القطاع الصناعي عند ما قيمته 49.4 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.5، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.2 متوافقاً مع التوقعات مقابل 54.3 في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.0 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 50.5 في أيار/مايو.

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وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.3 مقابل 52.1 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.9 مقابل 53.2، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل الماضي.

على صعيد أخر، فقد تابعتا خلال عطلة نهاية الأسبوع أعرب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج خلال فعليات قمة العشرين عقب اجتماعهم سوياً في مدينة أوساكا عن عدم عزمهم فرض تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض بالإضافة إلى سامح ترامب لشركة هواوي الصينية بشراء المنتجات الأمريكية، مما جدد أمال الأسواق حيال فرص حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً لما ستسفر عنه اجتماعات منظمة الدولة المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً والتي تنقضي غداً الثلاثاء وسط التوقعات بتمديد أوبك وحلفائها بقادة المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى أوبك، وروسيا لاتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع 28 من حزيران/يونيو الماضي، موضحة ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.