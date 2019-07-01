شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 4979 نقطة، في ظل استمرار حالة التردد بين المتداولين حيث يتداول المؤشر صعودا وهبوطا في نطاق ضيق ما بين مستوى 4900 ومستوى 5050 نقطة، ومازال على المؤشر تجاوز احد المستويين للوقوف على الاتجاه القادم له. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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