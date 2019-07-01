شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 01-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاحد مرتفعا عند مستوى 2658 نقطة، وذلك بعدما اقترب من مستوى الدعم الحالي عند 2600 نقطة، والذي يعد الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 2680 نقطة، وسوف يتحدد اتجاهه القادم باختراقه احد المستويين المذكورين. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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