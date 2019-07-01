شكرا لقرائتكم 29 مليون دينار مكاسب الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 17:29

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه تعاملات اليوم (الاثنين) بنسبة 0.31 في المئة تعادل 4.58 نقطة، صعودا الى 1475.62 نقطة في مقابل 1471.04 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 10.35 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.27 في المئة ما يعادل 2.04 نقطة الى 755.90 مقابل 757.94 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.16 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" لليوم الثاني الى 3.9 مليون سهم في مقابل 4.5 مليون اليوم السابق بنسبة 13 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 1.16 مليون دينار في مقابل مليوني اليوم السابق بنسبة 42 في المئة، نفذت من خلال 90 صفقة في مقابل 88 صفقة بزيادة 2.3 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.25 بليون دينار بزيادة 29 مليونا نسبتها 0.31 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 20 شركة، ارتفعت 5 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 12 شركة أخرى.

وعاود قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 713 الف دينار بحريني، شكلت 62 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.20 مليون سهم، نفذت من خلال 23 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 685 الف دينار، نسبتها 59 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 2.11 مليون سهم، تلاه سهم بتلكو بسيولة 178 ألف دينار نسبتها 15 في المئة.