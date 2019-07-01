شكرا لقرائتكم خبر عن مسح: قطاع الصناعات التحويلية الألمانى ينكمش فى يونيو للشهر السادس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين انكماش النشاط فى قطاع الصناعات التحويلية الألمانى المعتمد على التصدير فى يونيو للشهر السادس على التوالي، حيث ضغط ضعف الطلب على طلبيات التوريد الجديدة وأدى إلى انخفاض التوظيف.

ورغم ذلك ارتفاع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديرى المشتريات فى القطاع الصناعي، الذى يسهم بنحو خمس اقتصاد ألمانيا، إلى أعلى مستوياته فى أربعة أشهر عند 45.0، فقد ظل دون مستوى 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.

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وجاء الرقم دون قراءة مبدئية كانت عند 45.4.

تشهد الطلبيات الجديدة انخفاضا منذ أكتوبر ، وتعمد شركات القطاع لتسريح عاملين منذ مارس مع تضرر المصدرين الألمان جراء النزاعات التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتشير التوقعات الحكومية إلى أن الاقتصاد سينمو 0.5 % هذا العام، متوسعا للعام العاشر.