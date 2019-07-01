شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج النفط الروسى إلى 11.15 مليون برميل فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بقطاع النفط لرويترز اليوم الاثنين أن إنتاج الخام الروسى ارتفع إلى 11.15 مليون برميل يوميا فى يونيومن 11.11 مليون برميل يوميا فى مايو، لكنه ظل داخل المستويات التى وافقت عليها موسكو بموجب اتفاق المعروض العالمى.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من مستوى 11.41 مليون برميل يوميا المسجل فى أكتوبر 2018 فى ظل الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين من خارجها. وبناء على ذلك ينبغى أن يكون الإنتاج بين 11.17 و11.18 مليون برميل يوميا.
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