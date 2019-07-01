شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الكويت وهاليبرتون سيفضى لإنتاج نحو 100 ألف برميل/يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الرئیس التنفیذى لشركة نفط الكویت إنتاج نحو 100 ألف برمیل من النفط یومیا من خلال مشروع الحفر البحرى الذى وقعت الشركة عقده الیوم الاثنین مع ھالیبرتون. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرئيس التنفيذى عماد السلطان قوله إنه سيجرى حفر ست آبار فى إطار المشروع، منھا ثلاث حفر عمیق وثلاث أخرى للطبقة الطباشیریة. Advertisements بلغت قيمة العقد الذى وقعته نفط الكويت وهاليبرتون 181 مليون دينار كويتى (596 مليون دولار). (الدولار = 0.30368 دينار كويتي)

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