شكرا لقرائتكم خبر عن باركيندو واثق من نجاح أوبك+ فى تحقيق استقرار سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك قوله إنه على ثقة من نجاح أوبك+ في ضبط الإنتاج بما يكفل استقرار سوق النفط.

وأضاف فى مقابلة مع الوكالة الرسمية "نجاح (قمة) مجموعة العشرين سينعكس على مناخ اجتماعات فيينا لأوبك وأوبك+".