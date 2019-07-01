شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: جميع المنتجين يحبذون تمديد اتفاق النفط 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن جميع الدول الأعضاء فى أوبك والمنتجين غير الأعضاء يحبذون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى تسعة أشهر تحت الشروط ذاتها المتفق عليها فى ديسمبر. وأبلغ نوفاك الصحفيين "الجميع يدعمون المقترح العام لتمديد تسعة أشهر. اجتماع أوبك سيجرى اليوم حيث ستخضع هذه المقترحات للدراسة. Advertisements لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أوصت تحديدا بهذا الخيار لمزيد من التعاون. وقال وزير الطاقة القازاخستانى كانات بوزومبايف اليوم الاثنين إن معظم الوزراء الممثلين لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء فى محادثات فيينا يحبذون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمى تسعة أشهر. وقال "معظم الوزراء تحدثوا لصالح تسعة أشهر".

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