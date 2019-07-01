شكرا لقرائتكم البطالة في منطقة اليورو تسجّل أدنى مستوى منذ 11 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب | منذ ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 16:09

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.5 في المئة في أيار (مايو) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) 2008، وفق معلومات صدرت اليوم (الاثنين)، على رغم المخاوف من تداعيات النزاعات التجارية العالمية على النمو الاقتصادي.



ويعد الرقم الصادر عن المكتب الأوروبي للاحصاءات "يوروستات" أفضل من التوقعات التي اتفق عليها المحللون وأجرت الحسابات المرتبطة بها شركة "فاكتسيت"، والتي رجحت أن تبقى معدلات البطالة عند 7.6 في المئة.

وتراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 بلداً بعُشر نقطة مئوية إلى 6.3 في المئة، وهو أقل مستوى منذ بدأت سلسلة البيانات عام 2000.

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وتعني الأرقام الأخيرة أن معدل البطالة في الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو عاد إلى المستوى الذي كان عليه عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في 2007-2008.

وخلال الأزمة، بلغت البطالة ذروتها عند 12.1 في المئة بين نيسان (ابريل) وأيار (مايو) 2013. ومنذ عودته لتسجيل أرقام أحادية في أيلول (سبتمبر) 2016، انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل منتظم.

وأفاد "يوروستات" بأنه تم تسجيل أقل معدل بطالة في منطقة اليورو في أيار في الجمهورية التشيكية حيث بلغت النسبة 2.2 في المئة. أما اليونان، فتصدرت القائمة حيث أظهرت آخر أرقام تعود إلى آذار (مارس) أن معدل البطالة بلغ 18.1 في المئة.