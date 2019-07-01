شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بقطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% رابحا عدد 30.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8852.69 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.14% خاسرا 5.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3802.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 102.9 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 106 شركة، فيما تراجعت 67 شركة.

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وصعد 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.10%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.09%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.34%.

وجاء سهم "الإعادة السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.19%، ثم اللجين بنسبة 4.61%، ثم إكسترا بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "سدكو كابيتال ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.38% ثم ميفك ريت بنسبة 2.36%، ثم مجموعة السعودية بنسبة 2.16%.