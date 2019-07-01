شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفض إنتاج النفط 278 ألف برميل يوميا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك قوله اليوم الاثنين إن روسيا خفضت إنتاجها النفطى فى يونيو بمقدار 278 ألف برميل يوميا فى المتوسط عن مستويات أكتوبر الماضي.

وقال نوفاك إن خفض يونيو يزيد 50 ألف برميل يوميا فوق المستوى المتفق عليه بين روسيا وأوبك والمصدرين الآخرين فى إطار اتفاق تقليص المعروض.