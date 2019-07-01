شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للبطالة في ألمانيا وسط مؤشرات على ضعف الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من مكتب العمل الاتحادي اليوم الاثنين تراجع معدل البطالة في ألمانيا بشكل طفيف في يونيو مقارنة بالشهر السابق لكن كانت هناك زيادة في البطالة الجزئية مما يشير بوضوح إلى ضعف في الاقتصاد.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل المعدل موسميا بمقدار ألف شخص ليصل إلى 2.281 مليون مقارنة بالشهر السابق. وكان من المتوقع ان سيجل انخفاضا بواقع بثلاثة آلاف شخص. وظل معدل البطالة عند 5 بالمئة.

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وقال المكتب في بيان "تأثير تباطؤ البيئة الاقتصادية يظهر بشكل أوضح في البطالة الجزئية، الأمر الذي يعكس أيضا التغييرات في سياسة سوق العمل وعدم القدرة على العمل على المدى القصير".

وبحسب البيانات المعدلة موسميا، ارتفع عدد من يعانون من بطالة جزئية بواقع ستة آلاف شخص إلى 3.172 مليون.