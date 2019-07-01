الان تتابع لأول مرة في تاريخها.. السعودية تعلن إصدار سندات مقومة بعملة اليورو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلنت المملكة إصدار سندات مقومة بعملة اليورو لأول مرة في تاريخها، وحصلت المملكة على تصنيف A+ (مستقر) من وكالة موديز ومصنفه A1 (مستقر) من وكالة فيتش. Advertisements وحسب ما أعلنته “CNBC عربية”، يأتي إصدار المملكة لسندات مقومة بعملة اليورو بشريحتين 8 و20 سنة (وفقا لظروف السوق). وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق تعيين كل من بنك جولدمان ساكس وبنك سوسايتي جينيرال كمنسقين عالميين وبنك بي إن بي باريبا وبنك مورغان ستانلي وسامبا كابيتال كمدراء إصدار. يذكر أن ميزات سوق سندات اليورو تساعد المملكة في تنوع المستثمرين ومقدرة السعودية على دخول أسواق مختلفة في أي وقت، بالاضافة إلى تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من الدولار وتنوع مصادر التمويل وفتح الباب لمصدرين سعودين من القطاع الخاص.

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