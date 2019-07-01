«الاقتصاد» تستعرض جاذبية بيئة الأعمال في الدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: ”الخليج 365”



قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: إن دولة الإمارات تمتلك اقتصاداً غنياً بالفرص الاستثمارية، ويعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة. وتعمل الدولة بشكل مستمر على تطوير مبادرات وبرامج لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال داخل أسواقها وتطوير البنية التحتية والتشريعية والتكنولوجية الداعمة لهذا التوجه، وهو ما وضعها في صدارة دول المنطقة على مختلف مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.

وتابع أن الدولة رسخت مكانتها كوجهة للمال والأعمال، إذ تتخذ نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً إقليمياً، وهو مؤشر يعكس المقومات والفرص الغنية التي تطرحها الدولة أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الشحي ضمن مشاركته في ختام ملتقى الأعمال السنوي الذي تنظمه «الجمعية الألمانية للأعمال في الشرق الأدنى والأوسط»، والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور نحو 300 مسؤول حكومي ودبلوماسي ومن المستثمرين ورجال الأعمال.وتحدث خلال الملتقى توماس باريس وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والطاقة، وأوليفر هيرميس رئيس الجمعية الألمانية للأعمال في الشرق الأدنى والأوسط.

وأوضح الشحي في كلمته أن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات تقوم على بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على الابتكار والمعرفة وبقيادة كفاءات وطنية، وقد استثمرت الدولة في بناء قدراتها في هذا المجال بالتعاون مع شركائها من الدول الرائدة عالمياً، وتعد ألمانيا أحد أبرز الشركاء الخارجيين، حيث تسهم الاستثمارات الألمانية بالدولة في تنمية العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة، مثل قطاعات الطاقة المتجددة والبنى التحتية والنقل والطيران والتجارة والصناعات التحويلية والخدمات المالية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية، فضلاً عن تواجد نحو 14 ألف مواطن من ألمانيا يعيشون ويعملون بدولة الإمارات، ونحو مليون سائح ألماني سنوياً يزورون الدولة.