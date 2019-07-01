شكرا لقرائتكم خبر عن 225.5 % نمو التداولات اليومية في «دبي للذهب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع في شهر يونيو/‏ حزيران المنصرم ارتفاعاً قوياً في أحجام تداول العقود الآجلة للذهب، المنتج البارز لدى البورصة، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم المستثمرين نحو البحث عن أصول آمنة. وسجل هذا المنتج نمواً يومياً في أحجام تداوله بنسبة 507.4% على أساس شهري وبنسبة 225.5% على أساس سنوي، إضافة إلى نمو معدّل الاهتمام المفتوح بنسبة 90.7% على أساس شهري.

بلغ حجم العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع أكثر من 1.73 مليون عقد في شهر يونيو.

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