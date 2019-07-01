إطار تنظيمي مرن لهيكلة الشركات «المحددة» في «دبي المالي العالمي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إصدار إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز سرعة ومرونة وجدوى عمليات هيكلة الشركات ضمن المركز، وذلك من خلال تصنيف هيكليات الأعمال مثل الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى (ISPVs) والشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs) على أنها «شركات محددة».

جاء ذلك خلال جلسة خاصة جمعت ممثلين عن شركات القانون ومزودي خدمات الشركات في مركز دبي المالي العالمي، والتي سعت إلى التعرف بشكل أكبر إلى انطباعات السوق حول المقترح التنظيمي الذي يخضع حالياً للدراسات والاستشارات العامة، وجرى وضعه وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ويهدف الإطار التنظيمي الجديد الذي يطرحه المركز للشركات المحددة إلى توسيع نطاق الإطار السابق، حيث يتيح لشركات أخرى إمكانية تأسيس حضورها في مركز دبي المالي العالمي بمرونة أكبر من حيث متطلبات تأمين المساحات المكتبية.

وتضم مجموعة الشركات التي ستستفيد من النظام الجديد الشركات المرخّصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، أو المعترف بها كجهة تنظيمية للخدمات المالية العالمية. كما يفسح النظام الجديد فرصة تأسيس شركات محددة في مركز دبي المالي العالمي أمام شركات التكنولوجيا المالية، والمكاتب العائلية، والشركات القابضة والاستثمارية، إلى جانب شركات الطيران والشركات المتخصصة بأنشطة التمويل المنظّم. كما جرى خفض رسوم الترخيص السنوية للشركات المحددة إلى ألف دولار أمريكي، فيما جرى تحديد رسوم التأسيس بقيمة مئة دولار أمريكي. وفي أعقاب قيام مركز دبي المالي العالمي بإصدار قوانين الإعسار المالي والعمل الجديدة مؤخراً، سيسهم الإطار التنظيمي الجديد للشركات المحددة بتعزيز أطر العمل القانونية والتنظيمية في المركز، والذي يحافظ على مكانته الرفيعة كأكثر السلطات الخاضعة للقانون العام مهنية وملاءمة لعمل الشركات في المنطقة.