«اقتصادية أبوظبي» توعي بقرار حظر العمل في ساعات الظهيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ورشة عمل للمستثمرين في المنشآت الصناعية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وذلك ضمن حملته السنوية لتوعية وتثقيف المسؤولين عن نظام الصحة والسلامة المهنية في المصانع المسجلة على مستوى إمارة أبوظبي حول متطلبات السلامة في العمل خلال فترة الصيف والإجهاد الحراري وقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة.

وتأتي الورشة ضمن برنامج «السلامة في الحر» الذي أطلقه مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار تنفيذ قرارها رقم (401 لسنة 2015) الصادر بشأن حظر العمل خلال ساعات الظهيرة الممتدة من الساعة 12:30 حتى 3:00 بعد الظهر خلال أشهر الصيف ابتداء من منتصف يونيو حتى منتصف شهر سبتمبر.

وقال نبيل العولقي مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمكتب تنمية الصناعة إن الورشة تضمنت عرضاً تقديمياً لتوعية المسؤولين عن الأمن والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال لوقاية العمال من الحر وتجنب تعرضهم للإجهاد الحراري.