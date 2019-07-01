شكرا لقرائتكم خبر عن للوفاء بالتزاماتها لـ «النقد الدولي» باكستان ترفع أسعار الغاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت باكستان تعريفة الغاز لأول مرة منذ تسعة شهور، حيث تحاول الوفاء بالتزامات تتعلق بحزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن إشعار للهيئة المنظمة للنفط والغاز في باكستان أن الزيادة في الرسوم تتراوح بين 173 روبية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبين 463 روبية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالنسبة للمستهلكين المحليين.

(د ب أ)

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