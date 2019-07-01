3 جوائز دولية لـ «إمباور»

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منحت الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA، مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، 3 جوائز، اثتنان منهما ذهبيتان عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها»، والمخصصة لخدمات تبريد المناطق عالميا؛ إضافة إلى جائزة «الابتكار الفخرية» عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة.

جاء ذلك، خلال حفل توزيع جوائز الدورة ال110 من المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق 2019، والذي عقد خلال الفترة ما بين 24 إلى 27 يونيو الماضي، في مدينة بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم اختيار «إمباور» للفوز بجائزتي «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها»، لمساهمتها الكبيرة في تطوير وتوفير تقنيات تبريد المناطق لعدد كبير من المباني وتوسيع رقعة انتشار هذه التقنية الحديثة ليس فقط في الإمارات بل أيضاً في العديد من المدن النامية حول العالم. وحصدت «إمباور»، جائزة «الابتكار الفخرية»، عن استخدامها نظاماً فريداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة، والذي يعمل على تجنب الاستخدامات الخاطئة لنظام تبريد المناطق؛ حيث يقوم النظام بشكل آلي بالبحث واكتشاف الطاقة المهدرة من محطات التبريد المركزي والمباني المستفيدة من الخدمة.

وتسلم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، الجوائز، معرباً عن سعادته بالتكريم الذي نالته الشركة من الجمعية الدولية لتبريد المناطق.

وأكد «بن شعفار»، أن «الجوائز تعبر عن الدور الأساسي والمهم، الذي تلعبه إمباور في تعميم استخدام أنظمة تبريد المناطق، أحد أهم الممارسات الصديقة للبيئة، والموفرة للطاقة المستخدمة في المباني السكنية والتجارية والفنادق والمرافق الأخرى».