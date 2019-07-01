تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، في بنك التجاري الدولي، مع نهاية بداية تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر سعره في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك التجاري الدولي، قرشا واحدا، ليسجل 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16.66 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في بنوك التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

Advertisements

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.66 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.67 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.

وتغلق 6 بنوك عاملة في مصر أبوابها اليوم بسبب بداية العام المالي الجديد وهي الأهلي ومصر والعقاري والزراعي المصري وبنك ناصر والمصري لتنمية الصادرات.