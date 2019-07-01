"الإحصاء": 10.6% زيادة في عدد المصريين المهاجرين خلال 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج، والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى، خلال 2018.

وجاءت أبرز المؤشرات الإحصائية بالنشرة، كما يلي:

- عدد المصريين المهاجـرين الذين اكتسبوا صفـة مهاجر 385 مهاجـرا (أصلى ومرافق)، عام 2018، مقابـل 348 مهاجـرا (أصلى ومرافق) عام 2017، بزيادة قدرها 10.6%.

- شهد عام 2018 زيادة في عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية، بمقدار 15.6%.

- عدد المصريين الـذين اكتسبـوا جنسيات أجنبية 2694 مصريا عام 2018، مقابـل 2331 مصريا عـام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 15.6%، بينهم 1285 مصريا حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 47.7%، و1409 مصريين حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 52.3% من الإجمالي.

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- الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج عام 2018، بنسبة 36.4%.

- عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا علي موافقة للهجرة بالخارج 309 مهاجرين: أصلي بنسبة 80.3%، 76 مرافق بنسبة 19.7% من الإجمالي.

- تأتي الولايات المتحدة الامريكية فى المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج، حيث بلغ عددهم 140 مهاجرا بنسبة 36.4% من الإجمالي.

- عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة، الذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 319 مهاجرا بنسبة 82.9%، الإناث 66 مهاجرة بنسبة 17.1% من الإجمالي.

- عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس – ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة، الذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج 171 مهاجرا، بنسبـة 49.0% من إجمالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر)، البالغ عددهم 349 مهاجرا.

- المهاجرين فى الفئة العمرية بين 40 و44 سنة في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة، واكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج، حيث بلـغ عددهم 72 مهاجـرا بنسبـة 18.7% من الإجمالي.