شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تشترى 730 ألف طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الاثنين إنها اشترت 730 ألف طن من القمح فى أحدث مناقصة عالمية تطرحها. أوضحت المؤسسة أن متوسط سعر شراء القمح بلغ 233.88 دولار للطن.

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